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Путин рассказал о нарастающей нестабильности в мире

Путин: нестабильность в мире нарастает
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Филиппов / Sputnik / Reuters)

Нестабильность в мире продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам 11-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Современная международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности. В разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности, накапливается негативный груз конфликтов, народы многих стран переживают драматические последствия организованных извне переворотов», — сказал Путин. Он также добавил, что такое положение дел связано «со стремлением отдельных государств и объединений сохранить, удержать свое доминирование».

Тем не менее президент отметил готовность России «к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам, общим вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество». Он также упомянул, что у России «много партнеров в разных регионах и на разных континентах», и особо подчеркнул, что страна дорожит своим партнерством «с государствами Азии, Африки и Латинской Америки».

Путин заключил, что Россия вместе с партнерами добьется «формирования более справедливого, многополярного мира», а «неоколониальная система, которая позволяла эксплуатировать ресурсы всего мира», уйдет в прошлое.

Глава России неоднократно обвинял Запад в однополярной гегемонии. В апреле Путин говорил, что мировой тренд на многополярность будет только усиливаться, а те, кто не захочет ему следовать, «будут проигрывать». «Это так же очевидно, как подъем солнца», — отмечал президент.

В прошлом сентябре Путин заявлял, что в мире формируется более справедливое мироустройство, но западные страны не хотят с этим мириться. По его словам, ради сохранения гегемонии «геополитические противники готовы подставить под удар кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, <...> развязать кровавую бойню».

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