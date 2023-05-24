Песков назвал дату выступления Путина на ПМЭФ

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Президент Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня, он выступит на нем очно, сообщил агентству ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он рассказал, что на пленарной панели готовится дискуссия, в которой президент также примет участие. В апреле Путин говорил, что одной из ключевых на форуме станет тема рынка труда.

ПМЭФ в этом году пройдет с 14 по 17 июня. Ключевая тема мероприятия звучит как «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений» и поделена на четыре тематических направления. Страной — гостем форума в этом году станут Объединенные Арабские Эмираты.

В мероприятии примет участие премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, также Путин пригласил на форум президента Бразилии Лулу да Силву. Как говорил Песков, к ПМЭФ проявляют интерес многие представители бизнеса из недружественных стран, но Кремль пока не будет их называть, поскольку «их просто живьем съедят».