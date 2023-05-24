«РИА Новости» узнало о работе ЗРК на Украине в автоматическом режиме

В зоне спецоперации российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» впервые в мире в боевых условиях сбивал летательные аппараты в полностью автоматическом режиме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Зенитный ракетный комплекс «Витязь» в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей. Ракетами системы были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников Украины», — сказал собеседник агентства.

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