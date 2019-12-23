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Военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 «Витязь»

Концерн «Алмаз-Антей» передал Министерству обороны России первый комплект зенитной ракетной системы большой дальности С-350 «Витязь», сообщается в пресс-релизе концерна, передает «РИА Новости».

Торжественная церемония прошла накануне на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. При передаче на полигоне были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей. 

«Приемо-сдаточные испытания прошли успешно», — говорится в сообщении.

Материал дополняется

Теги: Минобороны, «Алмаз-Антей», ЗРК
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