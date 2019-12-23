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Совфед попросит остановить продажи снюса до принятия нового закона

Прокуратура в Татарстане проверит участие школьников в учениях МВД

Как разработать план на случай форс-мажора

Военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 «Витязь»

Мандарины, финики и замша: что купить на марокканском базаре

На Украине при пожаре в психинтернате погибли четыре человека

Управляющий директор Grand Cru — о винных ужинах

Почему криптовалюты будут расти в цене в 2020 году

На Чукотке объявили второй день поисков попавшего под лавину сноубордиста

CNN выяснил детали о «рождественском подарке» Пхеньяна для США

Как голосовые помощники меняют маркетинг

Сделать дом уютнее: 5 функциональных вещей — себе или в подарок

В многоквартирном доме в Самаре четыре человека отравились угарным газом

СМИ узнали подробности о решении США заморозить военную помощь Украине