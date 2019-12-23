Политика , 23 дек, 11:02
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Военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 «Витязь»
Концерн «Алмаз-Антей» передал Министерству обороны России первый комплект зенитной ракетной системы большой дальности С-350 «Витязь», сообщается в пресс-релизе концерна, передает «РИА Новости».
Торжественная церемония прошла накануне на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. При передаче на полигоне были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей.
«Приемо-сдаточные испытания прошли успешно», — говорится в сообщении.
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