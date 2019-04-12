В России завершились испытания зенитно-ракетной системы «Витязь»

В России успешно завершились государственные испытания новой зенитной ракетной системы С-350 «Витязь». Об этом сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко, передает ТАСС.

«Положительными пусками, произведенными 26 марта, завершаются государственные испытания новой ЗРС С-350 «Витязь-ПВО», призванной на замену С-300ПС», — сказал Криворучко. По словам замминистра, запущено серийное производство первого комплекта, его сдадут в текущем году.

В декабре стало известно, что в 2019 году Воздушно-космические силы получат С-350 «Витязь», около десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и С-400.

С-350 «Витязь» разработал концерн «Алмаз-Антей». Максимальный радиус поражения целей составляет 60 км, максимальная высота — 30 км.