Военно-космические войска России получили первый комплекс С-350 «Витязь»

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В состав Воздушно-космических сил России поступил первый российский зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

Комплекс доставили в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине (Ленинградская область), уточнили в ведомстве. После прибытия зенитного ракетного комплекса там провели учения по обнаружению и уничтожению воздушного противника, добавили в Минобороны.

В декабре прошлого года на полигоне Капустин Яр в Астраханской области концерн «Алмаз-Антей» торжественно передал С-350 «Витязь» российским военным. В ходе церемонии на полигоне были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей.

15 января в Астраханской области провели первые стрельбы из комплекса С-350 «Витязь». В Минобороны отмечали, что первым новые комплексы на боевое дежурство получит полигон в Ленинградской области.