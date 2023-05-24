Афганистан и Китай откроют прямое авиасообщение

Китай и Афганистан с 24 мая открывают прямое авиасообщение, сообщил пресс-секретарь МИДа сформированного движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) Абдул Кахар Балхи в Twitter по итогам встречи главы дипведомства талибов Амира Хана Муттаки и китайского посла в Кабуле Ван Ю.

«Посол КНР заявил, что Китай поддерживает нормальные отношения с Афганистаном и готов к их дальнейшему укреплению. Он добавил, что прямые рейсы Афганистан — Китай начнутся 24 мая», — написал он.

Муттаки в свою очередь назвал начало прямых полетов между странами «хорошей возможностью для укрепления отношений» и призвал Пекин к дальнейшему упрощению визового режима, добавил Балхи.

Ван Ю 23 мая также встретился с министром внутренних дел правительства «Талибана» Сирахуддином Хаккани, передает Khaama Press со ссылкой на сообщение МВД. В ходе встречи посол Китая заявил, что Пекин поддерживает Афганистан и считает, что для процветания страны необходима свободная и независимая среда.

«Мы не поддерживаем политику санкций, давления и вмешательства в дела других стран», — добавил он.

В начале мая талибы договорились с Китаем и Пакистаном о включении Афганистана в китайскую инициативу «Один пояс, один путь». Как писал Bloomberg, в перспективе это позволит Кабулу, находящемуся под санкциями ООН и США, привлечь миллиардные инвестиции на финансирование инфраструктурных проектов.

Талибы захватили власть в Афганистане в августе 2021 года после вывода из страны американских военных. Месяц спустя «Талибан» сформировал временное правительство. Страны Запада и Россия не признают его власть, однако допустили поддержание контактов. Позднее в российском МИДе заявили, что Москва поддержит талибов в борьбе с терроризмом и наркотрафиком.