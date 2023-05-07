Талибы договорились с Китаем и Пакистаном о включении Афганистана в «Один пояс, один путь»

Талибы договорились с Китаем о включении Кабула в «Один пояс, один путь»

Пекин и Исламбад договорились с талибами о включении Афганистана в Китайско-пакистанский экономический коридор, чьи проекты оцениваются в $60 млрд. Пакистан называл его передовой инициативой в рамках «Одного пояса, одного пути»

Фото: Jorge Silva / Reuters

Контролирующее Афганистан движение «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) договорилось с Китаем и Пакистаном о включении Кабула в китайскую инициативу «Один пояс, один путь», сообщает Bloomberg. В перспективе это позволит стране, находящейся под санкциями ООН и США, привлечь миллиардные инвестиции на финансирование инфраструктурных проектов.

В субботу, 6 мая, глава МИД Китая Цинь Ган встретился в Исламбаде с министром иностранных дел Пакистана Билавалом Бхутто Зардари. Они договорились вместе работать над восстановлением Афганистана, в том числе при помощи включения страны в Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК). Это несколько инфраструктурных проектов, которые Пекин реализует в Пакистане, Bloomberg оценивает их стоимость в $60 млрд. Пакистанские власти называли КПЭК передовым проектом в рамках «Одного пояса, одного пути».

Во встрече в Исламбаде участвовал глава МИД Афганистана Амир Хан Муттаки, сообщил представитель ведомства Хафиз Зия Ахмад. Bloomberg отмечает, что китайские и пакистанские чиновники ранее обсуждали расширение КПЭК и включение в проект Афганистана, и правительство талибов выразило готовность принять в нем участие.

Талибы также рассчитывают, что Пекин увеличит инвестиции в природные ресурсы Афганистана. В январе афганское правительство заключило контракт с китайской Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas на добычу нефти в бассейне реки Амударьи на севере страны.

«Талибан» попросил Китай задействовать Афганистан в инициативе «Один пояс, один путь» прошлой осенью. Тогда назначенный вице-премьером правительства талибов Абдул Гани Барадар и посол Китая в Кабуле Ван Юй «обсудили реализацию согласованных крупных экономических проектов между Афганистаном и Китаем».

Глава Китая Си Цзиньпин выдвинул концепцию «Один пояс, один путь» в сентябре 2013 года. Проект направлен на создание новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров, связывающих Китай со странами Центральной Азии, Европы и Африки. Китай намерен создать самый протяженный в мире экономический коридор, который охватит 4,4 млрд человек. По состоянию на апрель 2022 года 148 стран и 32 международные организации подписали документы о сотрудничестве с Китаем в этом направлении.