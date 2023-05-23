Курские власти назвали фейком письма о срочных командировках бюджетников

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В МЧС Курской области опровергли сообщения об отправке в срочные командировки отдельных сотрудников и руководителей бюджетных организаций региона, которые были разосланы от имени регионального ГУ МЧС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

В публикации управление выложило скриншот сообщения, в котором от имени ГУ МЧС по Курской области говорится, что в связи со сложной обстановкой на границе области с Украиной принято решение об отправке в срочные командировки отдельных сотрудников и руководителей состава органов власти, руководства бюджетных учреждений Курска и Курской области.

Получателей сообщения призывали собрать все «важные документы и ценные вещи» и после этого ждать «сигнала» — звонка или СМС. В заключение отправитель попросил «не сообщать никому эту информацию».

15 мая Сбербанк сообщил, что мошенники попытались массово разослать сотрудникам учреждения фишинговые сообщения с приглашением посетить военкомат для «уточнения персональных данных». В рассылке содержался вредоносный файл, при открытии которого мог возникнуть риск «заражения все IT-инфраструктуры».

В середине мая в большинстве регионов России хакеры организовали массовую рассылку спама, маскирующегося под повестку на военные сборы. В них говорилось, что получатель письма должен явиться к определенному сроку в военкомат для получения мобилизационного предписания и постановки на учет. К письмам были прикреплены ZIP-архивы с вирусами.

Минобороны возложило ответственность за рассылки на украинцев. В Национальном центре управления обороной заявили, что пользователей подталкивали скачать вредоносное программное обеспечение, чтобы затем украсть их личные данные.