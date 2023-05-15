Сбербанк предупредил о фишинговой атаке с «приглашениями в военкомат»

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Мошенники пытались массово разослать сотрудникам Сбербанка фишинговые сообщения с приглашением посетить военкомат для «уточнения персональных данных». Об этом сообщила пресс-служба банка.

«В рассылке содержался вредоносный файл (вирус) — «мобилизационное предписание». При открытии файла мог возникнуть риск заражения всей IТ-инфраструктуры», — сказано в сообщении. Служба кибербезопасности банка смогла предотвратить фишинговую атаку.

В середине мая в большинстве регионов России хакеры организовали массовую рассылку спам-писем, маскирующихся под повестку на военные сборы. Письма гражданам приходили с адресов, имитирующих настоящие (например, mail@voenkomat-mil.ru, отправителем значилось «Главное управление Военного комиссариата МО РФ»). В них говорилось, что получатель письма должен к определенному времени явиться в военкомат для получения мобилизационного предписания и постановки на учет. Злоумышленники крепили к письмам ZIP-архивы с вредоносным программным обеспечением.

Российское Минобороны возложило ответственность за рассылки на украинцев. Фейковые повестки рассылают для получения «незаконного доступа к персональным данным граждан» и оказания «информационно-психологического давления» на россиян, заявили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России о работе горячей линии по вопросам прохождения военной службы мобилизованными и добровольцами. Пользователей подталкивали скачать вредоносное программное обеспечение, чтобы затем украсть их личные данные, добавили в НЦУО.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2023 году. Это плановое мероприятие, которое проводится каждый год. В публичной части указа нет данных о сроках сборов и о числе людей, которых планируется призвать.