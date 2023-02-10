ФСБ рассказала об иностранном шпионаже через электронную почту

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Иностранные спецслужбы собирают информацию о спецоперации на Украине и ее участниках через массовую рассылку фальшивых писем, направленных якобы от имени федеральных органов власти, сообщили в ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ с августа 2022 года фиксируются факты использования иностранными спецслужбами популярных российских почтовых сервисов для выведывания и сбора информации, касающейся проведения российскими вооруженными силами специальной военной операции <...> и о лицах, принимающих в ней непосредственное участие», — цитирует ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.

Злоумышленники отправляют письма с адресов, похожих на адреса российских органов власти, в виде запросов, в которых требуют предоставить информацию об участниках СВО, мобилизованных и другую, представляющую для них интерес информацию.

ФСБ призвала к бдительности и рекомендовала в случае получения таких писем обращаться за официальным подтверждением в соответствующие органы власти, а без такого подтверждения не открывать вложения к таким письмам и не отвечать на них.

В ноябре 2022 года ФСБ утвердила новый перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности России, которые при получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности страны. В перечень добавили сведения о маршрутах транспортировки и передвижения подразделений армии и органов безопасности, сведения о строящихся объектах войск и воинских формирований (ранее там были указаны только уже построенные объекты), сведения об организациях, которые осуществляют перевозку оружия и боеприпасов, и другую информацию.



Эти и другие данные не считаются гостайной или секретной информацией, но, по мнению ФСБ, потенциально могут использоваться против государственной безопасности иностранными государствами и организациями. За сбор подобной информации гражданина могут признать иноагентом. Всего в перечне 60 пунктов, изложенных на девяти страницах. В него входят данные, касающиеся практически всех аспектов оборонной сферы.