Путин вручил жене Кадырова награду «Мать-героиня»

Медни Кадырова и Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин вручил в Кремле знак отличия к почетному званию «Мать-героиня» Медни Кадыровой — жене главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Воспитание детей — это и радость, и каждодневный труд. Почитание многодетных семей — в традиции нашего народа. Рад приветствовать в этом зале Людмилу Николаевну Бадмаеву и Медни Мусаевну Кадырову, удостоенных звания «Мать-героиня», — сказал Путин в приветственной речи.

Стенограмма церемонии вручения государственных наград, которая прошла в Екатерининском зале Кремля, опубликована на сайте президента России. На церемонии было объявлено, что Медни Кадырова — мать 13 детей.

Звание «Мать-героиня» Путин возродил в 2022 году, Кадырова была упомянута в первом указе о награждении этим званием в ноябре 2022 года.

Звание «Мать-героиня» считается в России высшей степенью отличия для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей и присваивается женщине по достижении десятым ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей (с учетом тех, которые погибли либо пропали без вести «при защите Отечества или его интересов, при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, а также в результате террористических актов и чрезвычайных ситуаций», а также детей, умерших «вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания»).

В 2020 году глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что у него «помимо старших двух дочерей еще 12 детей». В октябре 2022 года Кадыров сообщил, что трое его сыновей — 16-летний Ахмат, 15-летний Зелимхан (Эли) и 14-летний Адам — приняли участие в операции по ликвидации укрепрайона украинских сил в зоне проведения спецоперации и привезли в Грозный троих пленных военных.

Из сообщений на сайте главы республики следует, что Медни Кадырова является вице-президентом Регионального общественного фонда (РОФ) имени Ахмата Кадырова и заместителем руководителя секретариата главы Чечни.