Путин вручил жене Кадырова награду «Мать-героиня»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 86,5 (+0,22) Инвестиции, 22 мая, 16:39 Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 79,94 (+0,03) Инвестиции, 22 мая, 16:39
Госдума поддержала закон о трудовых гарантиях для мобилизованных Политика, 16:17
Акции «Газпром нефти» подешевели после рекомендации дивидендов Инвестиции, 16:17
Военная операция на Украине. Карта на 23 мая Политика, 16:14
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:14
Российский футболист «Црвены Звезды» получил гражданство Сербии Спорт, 15:59
Климатологи оценили идею переноса столицы в Сибирь из-за смены климата Общество, 15:55
Как создавалась легенда Take-Two и зачем инвесторам ждать GTA 6 Pro, 15:51
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды Инвестиции, 15:49
Франция заявила о готовности предоставить Украине гарантии безопасности Политика, 15:47
Вильфанд сообщил о приходе лета в некоторые регионы России Общество, 15:46
Минпромторг напомнил Uniqlo о возможности уйти, как «Макдоналдс» Бизнес, 15:45
Лукашенко пообещал «сорвать шкуру» с губернаторов из-за медицины в селах Общество, 15:45
Советник президента ЮАР прибыл в Москву для обсуждения мирной инициативы Политика, 15:36
Путин ответил на мнения о нелегких временах словами об особом моменте Политика, 15:33
Политика ,  
0 

Путин вручил жене Кадырова награду «Мать-героиня»

Путин вручил знак отличия к почетному званию «Мать-героиня» жене Рамзана Кадырова
Медни Кадырова и Владимир Путин
Медни Кадырова и Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин вручил в Кремле знак отличия к почетному званию «Мать-героиня» Медни Кадыровой — жене главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Воспитание детей — это и радость, и каждодневный труд. Почитание многодетных семей — в традиции нашего народа. Рад приветствовать в этом зале Людмилу Николаевну Бадмаеву и Медни Мусаевну Кадырову, удостоенных звания «Мать-героиня», — сказал Путин в приветственной речи.

Стенограмма церемонии вручения государственных наград, которая прошла в Екатерининском зале Кремля, опубликована на сайте президента России. На церемонии было объявлено, что Медни Кадырова — мать 13 детей.

Звание «Мать-героиня» Путин возродил в 2022 году, Кадырова была упомянута в первом указе о награждении этим званием в ноябре 2022 года.

Звание «Мать-героиня» считается в России высшей степенью отличия для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей и присваивается женщине по достижении десятым ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей (с учетом тех, которые погибли либо пропали без вести «при защите Отечества или его интересов, при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, а также в результате террористических актов и чрезвычайных ситуаций», а также детей, умерших «вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания»).

В 2020 году глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что у него «помимо старших двух дочерей еще 12 детей». В октябре 2022 года Кадыров сообщил, что трое его сыновей — 16-летний Ахмат, 15-летний Зелимхан (Эли) и 14-летний Адам — приняли участие в операции по ликвидации укрепрайона украинских сил в зоне проведения спецоперации и привезли в Грозный троих пленных военных.

Читайте на РБК Pro
Основатель Getty Images: «Я мог просто ничего не делать до конца жизни»
Дефолт или рецессия: три сценария развития кризиса вокруг госдолга США
«Отрежьте себе пальцы»: чего пользователи вам не простят
Ослабление рубля на руку золотодобытчикам. Что ждет акции «Селигдара»

Из сообщений на сайте главы республики следует, что Медни Кадырова является вице-президентом Регионального общественного фонда (РОФ) имени Ахмата Кадырова и заместителем руководителя секретариата главы Чечни.

Теги
Персоны
мать-героиня Кремль Владимир Путин Рамзан Кадыров
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Материалы по теме
Путин присвоил семи россиянкам звание «Мать-героиня»
Политика
Путин присвоил жене Кадырова звание «Мать-героиня»
Общество
Путин ввел в России звание «Мать-героиня»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter