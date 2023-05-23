Захарова удивилась словам МИД Австрии о неформальных контактах с Россией

Мария Захарова (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

Москва с удивлением отреагировала на заявление главы МИД Австрии Александра Шалленберга о наличии неформальных связей с Веной, говорится в заявлении официального представителя МИДа Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«С удивлением узнали, что Вена, оказывается, поддерживает неформальные каналы общения с российскими властями. Мы о таких не знаем», — отметила Захарова.

В сообщении также отмечается, что на сегодняшний день предмета для такого диалога с Веной не просматривается, потому что Австрия «безоговорочно встала на сторону враждебной политики Запада в отношении России».

22 мая Александр Шалленберг в интервью немецкой газете Welt заявил, что Запад должен продолжить диалог с Россией. Он рассказал, что Австрия поддерживает неформальные каналы общения с российским правительством.

В сентябре 2022 года Шалленберг говорил, что до отмены санкций против России «далеко», а ограничительные меры в отношении Москвы «с каждым разом становятся все более эффективными».

Кремль неоднократно заявлял о незаконности и нелегитимности антироссийских санкций. Президент России Владимир Путин называл санкции бездумными и безумными.