Глава МИД Австрии рассказал о неформальных каналах общения с Россией

Александр Шалленберг (Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images)

Запад должен продолжать диалог с Россией, заявил министр иностранных дел Австрии и бывший канцлер страны Александр Шалленберг в интервью немецкой газете Die Welt.

По его словам, Австрия поддерживает неформальные каналы общения с российским правительством. Шалленберг объяснил, что западным странам нужно продолжать диалог с Россией, в том числе в международных организациях, таких как ОБСЕ и ООН, чтобы четко излагать свою позицию при прямых контактах.

«Россия не исчезла с карты. Россия является крупнейшим географическим соседом ЕС и крупнейшей атомной державой на этой планете. Москва сидит за столом переговоров во многих международных организациях и, например, является важным игроком в реализации глобальных климатических и экологических целей», — пояснил австрийский министр.

Шалленберг считает, что в этом десятилетии отношения с Россией не станут такими, какими они были до начала военной операции на территории Украины. «Нам придется смириться с тем, что наши отношения с Россией останутся проблемными из-за отсутствия самого важного актива — доверия», — сказал он. По мнению министра, «Россия останется угрозой на долгие годы».

Австрия не состоит в военных союзах, на территории страны нет иностранных военных баз, в частности государств НАТО. Вена не стала поставлять оружие Украине, как это сделали многие другие страны Евросоюза, но поддержала санкции против России.

В сентябре прошлого года Шалленберг говорил, что до снятия ограничений с Москвы «еще далеко». По его мнению, санкции в отношении России «с каждым днем становятся все более эффективными». При этом в марте этого года австрийский министр сказал, что не видит смысла в новых пакетах ограничений, поскольку это «очень грубое оружие». «У нас уже было несколько крупных санкционных пакетов. Дайте им время заработать», — пояснил он свою позицию.