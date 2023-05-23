ПВО сбила беспилотники над Белгородом и Белгородским районом
Губернатор Гладков: ПВО сбила беспилотники над Белгородом и Белгородским районом
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотники над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Пострадавших нет, оперативные службы уточняют последствия на земле. Количество дронов Гладков не уточнил.
С начала военной операции на Украины Белгородская область многократно подвергалась атакам. Накануне на территорию Грайворонского городского округа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Источник RT сообщал о боях в селах Гора-Подол и Козинка. В регионе ввели режим контртеррористической операции. Пострадали по меньшей мере восемь человек.
Утром 23 мая Гладков сообщил, что Минобороны и силовые структуры продолжают зачистку территории в Грайворонском округе.