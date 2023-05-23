Гладков сообщил о второй за сутки атаке беспилотником Борисовки
Беспилотник сбросил взрывное устройство в Борисовском районе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«В поселке Борисовка повреждена кровля частного жилого домовладения. Оперативные службы работают на месте», — написал он.
Это уже вторая за сутки атака дроном этого населенного пункта. Первый раз был в 00:28 23 мая. Тогда беспилотник сбросил взрывчатку на административное здание, никто не пострадал, рассказывал Гладков.
До этого, вечером 22 мая, на одно из административных зданий в Борисовке было сброшено еще одно взрывное устройство. В итоге у здания пробило крышу, при этом пожара не произошло, уточнил губернатор.
Также 22 мая в Грайворонский городской округ региона проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки были ранены восемь человек. В связи с нападением в области ввели режим контртеррористической операции. Большая часть населения приграничных сел и Грайворона покинула территорию. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет «непосредственного отношения» к атаке.
В течение того же дня обстрелу подверглись села Антоновка, Козинка, Гора-Подол, Глотово, Замостье в Белгородской области. В ночь на 23 мая беспилотники атаковали два жилых дома в Грайвороне.