Глава Белгородской области Гладков: дроны сбросили взрывчатку в Грайвороне и Борисовке

Гладков сообщил об атаке дронов в Грайвороне и Борисовке

Беспилотники атаковали два жилых дома в городе Грайворон в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В результате сброса взрывных устройств с БПЛА произошло их возгорание. Пострадавших нет. На место выехали все оперативные службы», — написал Гладков.

Кроме того, поселок Борисовка вновь подвергся атаке, там дрон сбросил взрывчатку на административное здание, пострадавших тоже нет, добавил глава региона.

Вечером 22 мая на административное здание в Борисовке с квадракоптера было сброшено еще одно взрывное устройство. В итоге у здания пробило крышу, при этом пожара не произошло, уточнил Гладков.

Белгородская область за день 22 мая подверглась нескольким атакам. За сутки под обстрел попали несколько сел — Антоновка, Козинка, Гора-Подол, Глотово, Замостье.

Кроме того, в Грайворонский городской округ проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. По словам главы региона, в результате нападения восемь человек получили ранения. В области ввели режим КТО (контртеррористической операции). Большая часть населения приграничных сел и Грайворона покинула территорию. В школах региона отменили очные последние звонки, они пройдут в дистанционном формате.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter, что Киев не имеет «непосредственного отношения» к атаке.