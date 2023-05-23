Посольство вспомнило о битве при Нарве, говоря о контрнаступлении ВСУ
Украинским военным, которые готовятся к контрнаступлению, не следует брать за основу тактику шведского короля Карла XII в битве при Нарве в 1700 году, заявили в посольстве России в Стокгольме.
Так в диппредставительстве прокомментировали статью шведского экономиста и полковника в запасе Нильса Бильдта «Украине есть чему поучиться у Карла XII» в газете Svenska Dagbladet. Он посоветовал ВСУ сосредоточиться на «внезапном и смелом прорыве слабых оборонительных линий» и использовать тактику Карла XII в битве при Нарве, когда тот пошел в атаку со своим войском, которое в несколько раз было меньше русской армии, и победил.
«Автор, однако, полностью пропустил два последующих события того же периода: в 1704 году российская армия взяла Нарву, а уже в 1709 году войска Карла XII потерпели сокрушительное поражение под Полтавой, что стало предвестником заката Швеции как империи», — отметили в посольстве, подчеркнув, что хоть шведы в 1700 году и одержали победу в отдельном сражении, но в итоге проиграли войну.
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