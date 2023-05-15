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Bloomberg узнал о первом за годы визите крупной делегации России в Китай

Bloomberg: крупная бизнес-делегация из России посетит Китай впервые за последние 4 года
23 мая в Шанхай приедет российская делегация во главе с Мишустиным, в нее также могут войти некоторые крупные бизнесмены, находящиеся под западными санкциями. Таких визитов не было уже четыре года, отмечает Bloomberg
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На следующей неделе в Китай прибудет российская делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным и членами правительства и бизнесменами в составе, это будет первый визит такого масштаба за последние четыре года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, делегаты посетят Российско-китайский бизнес-форум в Шанхае 23 мая. Кроме Мишустина туда отправится вице-премьер Александр Новак, планирует поехать миллиардер Олег Дерипаска (состояние, по оценке Forbes, $2,5 млрд, основной актив — производитель алюминия UC Rusal), также приглашены первый в российском списке Forbes миллиардер Андрей Мельниченко ($25,2 млрд, производство удобрений, «Еврохим»), Алексей Мордашов ($20,9 млрд, металлургическая компания «Северсталь») и др. Bloomberg отмечает, что все они находятся под западными санкциями и будут ли присутствовать в Китае лично, неясно.

У Мишустина, который впервые с момента своего назначения на пост главы правительства посетит Китай, планируется встреча с китайским визави Ли Цяном, сообщает агентство. За время своего премьерства Мишустин в основном совершал визиты только в страны СНГ, он также был в ОАЭ и Греции.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

В марте Москву с официальным визитом посетил председатель КНР Си Цзиньпин. Лидер пробыл в российской столице три дня, у него прошли переговоры с президентом Владимиром Путиным, а также Мишустиным. Си Цзиньпин пригласил главу правительства в Китай, чтобы он познакомился с Ли Цяном.

Путина Си Цзиньпин тоже позвал в КНР — на третий международный форум китайского экономического и логистического проекта «Один пояс — один путь». Путин посещал его в 2019 году.

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При участии
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