«Белводоканал»: три села в Белгородской области остались без воды и света

В трех белгородских селах у границы с Украиной отключили свет и воду

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Жители трех сел Грайворонского городского округа Белгородской области остались без воды из-за отсутствия электричества на объектах водоснабжения, сообщил «Белводоканал».

Воды нет в селах Гора-Подол, Козинка и Безымено.

Грайворонский городской округ граничит с Сумской областью Украины. 22 мая белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о проникших на территорию региона диверсантах. «Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — добавил он. Незадолго до этого Гладков сообщал, что Грайворонский район находится под обстрелом с 9:00.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что цель атаки — отвлечь внимание от «бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска». «Идет работа по выдавливанию украинских диверсантов с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы, сил и средств на месте достаточно», — отметил он.