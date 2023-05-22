Захарова предложила потребовать «половину Польши» за Сусанина

Мария Захарова (Фото: Global Look Press)

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова напомнила о вкладе СССР в освобождение Варшавы во время Второй мировой войны и в восстановление Польши после военных действий. Так она отреагировала на заявление замглавы польского МИДа Аркадиуша Мулярчика о том, что Варшава начала подсчитывать ущерб от действий Москвы после Второй мировой.

«Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши. А необразованным напоминаю о вкладе СССР в освобождение Варшавы от нацистов и восстановление польского государства после Второй мировой», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

По легенде, Иван Сусанин — крестьянин из села Домнино в Костромской области, который спас царя Михаила Романова во время русско-польской войны (1609–1618). Когда Романов зимой 1613 года находился в укрытии в районе Костромы, польско-литовский отряд пытался установить его местоположение и захватить царя. Встретив Сусанина, они подвергли его пыткам, но тот так и не выдал местонахождение Романова. Также есть версия, что крестьянин согласился провести поляков и литовцев к царю, но завел их в чащу леса к болотам. О жизни Сусанина достоверных сведений крайне мало. Доказательством реальности его подвига считается царская грамота от 30 ноября (10 декабря) 1619 года.

Мулярчик рассказал, что в Польше работают над докладом об ущербе от действий СССР, отметив, что такое исследование должно быть «солидным», передает Polskie Radio. «Он должен быть так же прочно задокументирован, как и отчет о потерях, понесенных поляками в результате немецкого вторжения, чтобы никто не мог его подорвать», — подчеркнул Мулярчик.

В начале мая глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил, что Варшава может потребовать от Москвы репарации по итогам Второй мировой войны. Захарова на это ответила, что Польша может «доиграться», если выдвинет России требования о репарациях за ущерб, который страна якобы понесла от СССР.

22 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «Советский Союз, предшественник России, несет ответственность за огромные материальные разрушения в Польше».

Директор 3-го европейского департамента МИДа Олег Тяпкин называл такие идеи «неадекватными претензиями». Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что СССР потратил на восстановление и развитие Польши в послевоенное время более $750 млрд, построив свыше 800 объектов промышленности, энергетики, транспорта.