Глава МЧС призвал власти Забайкалья усилить противопожарную агитацию

Фото: МЧС России / ТАСС

В Забайкальском крае необходимо усилить меры по профилактической работе с населением из-за пожаров, заявил глава МЧС Александр Куренков во время визита в регион. Его слова приводит «РИА Новости».

«В условиях пожарной опасности рейды и патрулирование должны быть ежедневными. Особое внимание нужно уделять населенным пунктам, граничащим с лесами и зелеными массивами, для которых актуальна угроза перехода ландшафтных пожаров», — сказал Куренков.



Глава МЧС добавил, что гражданам надо рассказывать о последствиях «беспечного отношения» к вопросам пожарной безопасности.

Куренков приехал в регион после пожара в селе Баляга. где огонь перешел с мебельного комбината на жилые дома. Он встретился с местным населением.



Жители Баляги попросили министра вернуть пожарную часть в селе, которую ликвидировали в 2009 году. «Надо понимать, что по мановению волшебной палочки она здесь не появится. Сначала поставим здесь передвижные пожарные посты», — сказал Куренков.

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Пожар на мебельном комбинате в Баляге произошел 25 апреля, затем огонь перекинулся на жилые дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). МЧС по региону сообщало, что сгорело восемь строений. Причиной пожара могло стать замыкание на фабрике, сообщали в МВД.