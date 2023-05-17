В Приамурье отменили режим ЧС из-за пожаров в лесах

Фото: ГУ МЧС по Амурской области

В Амурской области отменили режим ЧС из-за пожаров в лесах, сообщает пресс-служба Центра обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области.

На территории области ликвидировали три лесных пожара — в 3 км от села Чигири Благовещенского округа, а также в Свободненском и Магдагачинском районах.

Спасатели продолжают тушить пожар на землях сельхозназначения в 2 км от села Дубовка Свободненского района, который 16 мая был обнаружен системой видеомониторинга «Лесохранитель». В тушении были задействованы более 45 человек, включая парашютистов. Для мониторинга интенсивности пожара и определения его направления спасателями использовался квадрокоптер. Причиной пожара мог стать поджог.

В управлении заявили, что четвертый класс опасности сохраняется в Белогорский, Ромненский, Серышевский округах и Мазановском районах. На территории всех муниципалитетов области также установлен особый противопожарный режим. Запрещены любые работы с огнем.

15 мая в Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за пожаров. Распоряжение подписал губернатор региона Михаил Дегтярев. «Очаги расположены в 6 районах: Амурском, Верхнебуреинском, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванском, Солнечном и Ульчском. Специалисты говорят, что причиной практически всех из них стал человеческий фактор», — сказал губернатор.