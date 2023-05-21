В Белгородской области обстреляли два приграничных села

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Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о новых обстрелах Белгородской области. В селе Тишанка, расположенном близ границы с Харьковской областью, поврежден офис. В находящейся неподалеку Новой Таволжанке повреждены два частных дома.

Как рассказал губернатор, в результате обстрелов никто не пострадал. В селе Тишанка поврежден офис семейного врача, посечена кровля и повреждены окна. А в Новой Товолжанке в двух частных домах посечены кровля, забор и фасад.

С началом военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Как утром рассказал Гладков, за последние сутки были обстреляны:

село Щетиновка Белгородского района, пострадавших нет;

Борисовский район области, пострадавших нет;

Волоконовский район, пострадавших нет;

Грайворонский район, пострадавших нет;

Краснояружский район, один мирный житель пострадал;

Шебекинский округ и город Шебекино, пострадавших нет.

При этом губернатор отметил, что в последнее время участились фейки в социальных сетях о ситуации в Белгородской области.