В Белгородской области обстреляли два приграничных села
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о новых обстрелах Белгородской области. В селе Тишанка, расположенном близ границы с Харьковской областью, поврежден офис. В находящейся неподалеку Новой Таволжанке повреждены два частных дома.
Как рассказал губернатор, в результате обстрелов никто не пострадал. В селе Тишанка поврежден офис семейного врача, посечена кровля и повреждены окна. А в Новой Товолжанке в двух частных домах посечены кровля, забор и фасад.
С началом военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Как утром рассказал Гладков, за последние сутки были обстреляны:
- село Щетиновка Белгородского района, пострадавших нет;
- Борисовский район области, пострадавших нет;
- Волоконовский район, пострадавших нет;
- Грайворонский район, пострадавших нет;
- Краснояружский район, один мирный житель пострадал;
- Шебекинский округ и город Шебекино, пострадавших нет.
При этом губернатор отметил, что в последнее время участились фейки в социальных сетях о ситуации в Белгородской области.