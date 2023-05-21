Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 19 мая, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 19 мая, 16:23
СК объяснил, почему дело о сожжении Корана в Волгограде передали в Чечню Общество, 21:34
Кокорин стал чемпионом Кипра в составе «Ариса» Спорт, 21:28
Гладков сообщил о еще одном обстреле Белгородской области Политика, 21:25
Жителей Свердловской области предупредили о сильном смоге Общество, 21:21
Форвард «Спартака» Соболев извинился за непристойный жест в матче с ЦСКА Спорт, 21:06
В Германии сообщили об украинском следе во взрывах на «Северных потоках» Политика, 21:04
Клуб Карпина разгромно проиграл «Краснодару» Спорт, 20:58
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Премьер Индии предсказал ООН судьбу «ток-шопа» без проведения реформ Политика, 20:31
Медведев впервые в карьере выиграл грунтовый турнир серии «Мастерс» Спорт, 20:21
Китай ограничил закупки у американского производителя чипов Micron Бизнес, 20:12
Абаскаль пообещал наказать Соболева за неприличный жест в дерби с ЦСКА Спорт, 20:05
«Манчестер Сити» победил «Челси» Спорт, 19:58
Медведев прибыл с визитом во Вьетнам Политика, 19:43
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 19:40
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил о еще одном обстреле Белгородской области

Гладков сообщил о еще одном обстреле Белгородской области со стороны Украины

ВСУ обстреляли Волоконовский район Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

При этом губернатор не уточнил, какой именно населенный пункт попал под обстрел. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены линии электропередачи, из-за чего частично без света остались село Тишанка и хутор Шаховка.

Утром ВСУ обстреляли село Тишанка и село Новая Товолжанка. В селе Тишанка поврежден офис семейного врача, посечена кровля и повреждены окна. А в Новой Товолжанке в двух частных домах посечены кровля, забор и фасад. Пострадавших нет.

Также сегодня Гладков сообщил о сбитии беспилотника вблизи Белгорода.

Теги
ВСУ Белгородская область Вячеслав Гладков Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Гладков в ответ на «вбросы про танки» сообщил об обстрелах области
Политика
Близ Белгорода сбили беспилотник
Политика
В Белгородской области обстреляли два приграничных села
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter