Гладков сообщил о еще одном обстреле Белгородской области со стороны Украины

ВСУ обстреляли Волоконовский район Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

При этом губернатор не уточнил, какой именно населенный пункт попал под обстрел. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены линии электропередачи, из-за чего частично без света остались село Тишанка и хутор Шаховка.

Утром ВСУ обстреляли село Тишанка и село Новая Товолжанка. В селе Тишанка поврежден офис семейного врача, посечена кровля и повреждены окна. А в Новой Товолжанке в двух частных домах посечены кровля, забор и фасад. Пострадавших нет.

Также сегодня Гладков сообщил о сбитии беспилотника вблизи Белгорода.