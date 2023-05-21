Близ Белгорода сбили беспилотник

Система противовоздушной обороны сбила беспилотный аппарат в Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее сегодня Гладков рассказал об обстреле двух населенных пунктов на границе с Украиной — села Тишанка и Новая Товолжанка. В селе Тишанка поврежден офис семейного врача, посечена кровля и повреждены окна. А в Новой Товолжанке в двух частных домах посечены кровля, забор и фасад. Пострадавших нет.