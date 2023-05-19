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Путин встретился с Кадыровым в Пятигорске

Песков: Путин встретился с Кадыровым, планируются встречи с другими руководителями СКФО
Владимир Путин (в центре)&nbsp;фотографируется с участниками заседания Совета по межнациональным отношениям
Владимир Путин (в центре) фотографируется с участниками заседания Совета по межнациональным отношениям (Фото: Татьяна Барыбина / пресс-служба губернатора Ставропольского края)

Президент России Владимир Путин в Пятигорске встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

20 мая Путин намерен встретиться с другими руководителями регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), добавил Песков.

В Северо-Кавказский федеральный округ входит семь регионов — Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Ставропольский край.

Путин приехал в Пятигорск 19 мая, где провел заседание Совета по межнациональным отношениям. «После проведения заседания Путин еще на один день остался в регионе», — уточнил пресс-секретарь президента.

В марте Кадыров приезжал на встречу с Путиным в Москву. Глава Чечни заявил тогда президенту России, что чеченские бойцы выполняют все приказы главнокомандующего на Украине и готовы нести службу «до победного конца».

Путин сказал Кадырову, что «Грозный продолжает расцветать», как и «Чеченская Республика в целом». «И вы лично многое делаете для этого, я это тоже знаю: и духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется», — сказал тогда президент Кадырову.

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