Путин встретился с Кадыровым в Пятигорске
Президент России Владимир Путин в Пятигорске встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».
20 мая Путин намерен встретиться с другими руководителями регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), добавил Песков.
В Северо-Кавказский федеральный округ входит семь регионов — Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Ставропольский край.
Путин приехал в Пятигорск 19 мая, где провел заседание Совета по межнациональным отношениям. «После проведения заседания Путин еще на один день остался в регионе», — уточнил пресс-секретарь президента.
В марте Кадыров приезжал на встречу с Путиным в Москву. Глава Чечни заявил тогда президенту России, что чеченские бойцы выполняют все приказы главнокомандующего на Украине и готовы нести службу «до победного конца».
Путин сказал Кадырову, что «Грозный продолжает расцветать», как и «Чеченская Республика в целом». «И вы лично многое делаете для этого, я это тоже знаю: и духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется», — сказал тогда президент Кадырову.