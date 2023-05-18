Рогов сообщил об обстреле Токмака

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 86,5 (-1,08) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 80,04 (-0,73) Инвестиции, 16:39
Выше ожиданий: чем удивит квартал небоскребов на северо-востоке Москвы Недвижимость, 19:05
Новый этап развития: как изменится рынок NFT в 2023 году Крипто, 19:04
Качественный контакт: зачем страховой компании экосистема Тренды, 19:04
Доцента МГУ Лобанова после обыска и задержания отпустили как свидетеля Политика, 19:03
В каких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа. Карта Общество, 19:01
Huawei представила смарт-часы и планшет: как они выглядят и сколько стоят Life, 18:47
В Калининграде начали сносить Дом Советов Политика, 18:44
Как вдохновлять сотрудников: встреча с Ивлевым
На РБК Pro шеф поделится техниками управления и мотивации. Ждем вас 22 мая в 19:00 МСК
Присоединиться
МЧС опровергло прорыв украинских диверсантов в Белгородской области Политика, 18:33
Зеленский примет участие в саммите G7 в Японии по видеосвязи Политика, 18:32
Сборная Швеции забросила семь шайб Венгрии на ЧМ по хоккею Спорт, 18:28
Рогов сообщил об обстреле Токмака Политика, 18:25
Подведены итоги конкурса ЯRUS Mini apps Пресс-релиз, 18:21
Эстония исключит из-под санкций по ВНЖ ряд студентов и врачей из России Политика, 18:16
Экс-представитель Джонсона рассказал, как тот хотел «дать в глаз» Макрону Политика, 18:14
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогов сообщил об обстреле Токмака

Член совета запорожской администрации Владимир Рогов: Токмак попал под обстрел ВСУ
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Город Токмак попал под обстрел ВСУ, сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он пообещал уточнить подробности позже.

16 мая Рогов рассказывал об обстреле Токмака из тяжелого оружия. Тогда под обстрелом также оказался город Пологи, расположенный недалеко от линии соприкосновения.

5 мая запорожские власти объявили о временном перемещении жителей 18 населенных пунктов региона, включая Токмак, в более безопасные места. Свое решение врио губернатора Евгений Балицкий объяснил усилившимися обстрелами населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

Теги
Запорожская область обстрел Владимир Рогов
Материалы по теме
Рогов заявил об обстреле ВСУ Токмака из тяжелого вооружения
Политика
Балицкий заявил, что Киев упустил шанс на контрнаступление в Запорожье
Политика
Рогов сообщил о массированном ударе по ВСУ в Запорожской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter