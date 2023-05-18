Рогов сообщил об обстреле Токмака

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Город Токмак попал под обстрел ВСУ, сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он пообещал уточнить подробности позже.

16 мая Рогов рассказывал об обстреле Токмака из тяжелого оружия. Тогда под обстрелом также оказался город Пологи, расположенный недалеко от линии соприкосновения.

5 мая запорожские власти объявили о временном перемещении жителей 18 населенных пунктов региона, включая Токмак, в более безопасные места. Свое решение врио губернатора Евгений Балицкий объяснил усилившимися обстрелами населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.