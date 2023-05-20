Владимир Рогов: в Токмаке были слышны два взрыва

Рогов сообщил о двух взрывах в Токмаке

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В городе Токмак в Запорожской области были слышны два взрыва, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем телеграм-канале. Он пообещал уточнить подробности позже.

За последний месяц Токмак неоднократно попадал под обстрел, предыдущий был 18 мая. Ранее Рогов рассказывал об обстреле города из тяжелого оружия, тогда под удары попал также город Пологи, расположенный неподалеку от линии боевого соприкосновения.

5 мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий объявил о временном перемещении жителей 18 населенных пунктов региона, включая Токмак, в более безопасные места. Балицкий объяснил это усилившимися обстрелами рядом с линией соприкосновения.