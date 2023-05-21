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В Совфеде предложили ограничить 1% ставки эквайринга отелям и турагентам

Комитет Совфеда предложил ограничить 1% плату за безналичные операции отелям и турагентам
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил российскому Центробанку ограничить до 1% ставки эквайринга (плата банкам за возможность осуществлять безналичные операции) по платежам отелей и турагентств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации по итогам круглого стола комитета о мерах по обеспечению стабильной работы предприятий и организаций туристской индустрии в условиях санкций.

«Рекомендовать Центральному банку рассмотреть возможность ограничения размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов <...> за осуществление переводов денежных средств с использованием платежных карт, по операциям, предусмотренным кодами МСС 4722 «Туристические агентства и организаторы экскурсий» и 7011 «Отели и мотели», до уровня не более 1%», — сказано в документе.

Представители туристической отрасли «высказывают негодование относительно ставок эквайринга внутри страны на гостиничные услуги», заявил во время мероприятия президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

В марте 2022 года совет директоров Центробанка согласился ограничить максимальный размер эквайринговой комиссии 1% с каждой транзакции. Послабления действовали в период с 18 апреля по 31 августа. Продлевать их регулятор не стал.

Такое решение приняли, так как мера не приносит пользы конечным потребителям, говорила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова. «Многие банки [из-за ограничения размера комиссии] свернули программы лояльности, отменили кешбэки. В результате пострадал именно потребитель», — отмечала она. ЦБ не зафиксировал снижения цен со стороны торгово-сервисных предприятий, хотя часть доходов перетекла к ним от банков, поясняла Скоробогатова.

Эквайринг позволяет торговым предприятиям принимать безналичную оплату через платежные терминалы. Он включает в себя банковское и технологическое обслуживание, которое оплачивается предприятием банку-эквайеру.

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Как сообщал в январе Российский союз туриндустрии, сейчас ставка эквайринговой комиссии для турагентств и туроператоров колеблется от 1,4 до 1,8%, а в отдельных случаях достигает 2,2%.

Теги
отели турагентства эквайринг Совет Федерации
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