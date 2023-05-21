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На Забайкальской железной дороге с рельсов сошли 12 грузовых вагонов

МЧС: на Забайкальской железной дороге с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда

На перегоне Куэнга — Приисковая Забайкальской железной дороги с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда, сообщили в управлении МЧС по Забайкалью.

В результате происшествия «нарушен габарит соседнего пути». Движение поездов по перегону временно приостановлено. Никто не пострадал, угрозы экологии нет.

Из-за схода вагонов задержан пассажирский поезд № 1 Владивосток — Москва. Пассажиров состава обеспечат дополнительным питанием, заверили в МЧС. Также ожидается задержка пассажирского поезда № 8 Новосибирск — Владивосток. Кроме того, отменены пригородные пассажирские поезда № 6211 Чернышевск — Шилка и № 6212 Шилка — Чернышевск.

Для ликвидации последствий направлены четыре восстановительных поезда. На месте происшествия находится оперативная группа пожарно-спасательной части.

В начала весны власти российских регионов неоднократно сообщали о сходе вагонов с рельсов. В частности, 18 мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил о таком происшествии в Симферопольском районе. Министр транспорта региона Николай Лукашенко уточнял, что речь идет о восьми вагонах с зерном. В результате аварии никто не пострадал.

Сначала причину случившегося не называли, однако позднее председатель парламента Крыма Владимир Константинов сообщил о подрыве железной дороги «при вмешательстве посторонних лиц». Константинов также выразил мнение, что за произошедшим стоят украинские власти.

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