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Минстрой установит правила строительства деревянных многоэтажек

«Известия»: Минстрой к 2024 году установит правила строительства деревянных многоэтажек

Министерство строительства планирует к 2024 году установить правила строительства деревянных домов до 12 этажей и внести изменения в нормативы до конца 2023-го. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

В Минстрое рассказали, что проекты таких построек уже разрабатывают. Среди них — гостиничные комплексы в Москве, Московской и Иркутской областях, а также в Карелии и на Кавказе. Над ними работает компания CLT Development.

В ведомстве отметили, что у зданий из деревянных панелей есть ряд преимуществ: они устойчивы к нагрузкам, прочны, их можно возводить практически в любых климатических условиях. Технологию также отличают высокая скорость возведения зданий (в 2,5 раза быстрее строительства по классической железобетонной технологии) и энергоэффективность.

В начале марта глава Минстроя России Ирек Файзуллин говорил, что в ведомстве проходит экспертизу документация на строительство девятиэтажных домов из дерева. Эту работу планируется завершить в течение 2023 года. Кроме того, планируется ввести новую льготу при строительстве деревянных домов хозспособом.

Строительство первых многоэтажных домов из CLT-конструкций (Cross Laminated Timber — перекрестно склеиваемые деревянные плиты) началось в России в апреле 2022 года. Первые такие четырехэтажки были построены в городе Сокол Вологодской области.

В начале 2023 года президент России Владимир Путин поручил начать уже с этого года использовать малоэтажные деревянные дома промышленного производства для расселения аварийного жилья. Президент также указал на необходимость более широко использовать технологии деревянного домостроения, типовые проекты зданий.

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Минстрой жилищное строительство многоэтажки деревянные дома
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