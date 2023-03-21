Минстрой разработал законопроект о свободной экономической зоне Донбасса

Создание свободной экономической зоны в новых регионах власти анонсировали еще в октябре прошлого года, теперь правительство определилось с параметрами особого режима на этих территориях

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Минстрой разработал законопроект о создании свободной экономической зоны в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях (проект есть у РБК). Законопроект был одобрен на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности 20 марта, сообщил РБК источник, знакомый с повесткой заседания.

РБК направил запрос в Минстрой и правительство.

По мнению Минстроя, принятие законопроекта позволит «обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие новых субъектов». СЭЗ планируется создать на всей территории этих регионов на срок до конца 2050 года. Для сравнения, срок функционирования СЭЗ в Крыму и Севастополе — до конца 2039 года.

Уполномоченным органом по регулированию СЭЗ станет Минстрой. Заключать договоры об условиях деятельности участников будет публично-правовая компания «Фонд развития территорий», она также может выступать застройщиком объектов инфраструктуры СЭЗ.

Участник СЭЗ должен быть зарегистрирован на территории новых регионов либо иметь там филиалы. Объем капиталовложений резидента в первые три года должен быть равен не менее чем 3 млн руб. Для субъектов МСП, для других компаний — не менее чем 30 млн руб. Но при реализации инвестпроекта в области компьютерных технологий и создания программного обеспечения, научных исследований и разработок требуемый объем будет меньше — не менее чем 1 млн руб.

Особый предпринимательский режим в свободной экономической зоне в новых регионах будет включать в себя особый порядок налогообложения и возможность предоставления субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам (до 100% ставки рефинансирования ЦБ). Кроме того, там будет установлена и свободная таможенная зона — иностранное оборудование, ввозимое на территорию СЭЗ для реализации инвестпроекта, освобождается от уплаты ввозных таможенных пошлин.

Закон планируется ввести в силу 1 января 2024 года.

Отдельным законопроектом предусматривается установить для участников СЭЗ нулевую ставку по налогу на прибыль в федеральный бюджет, полученную от реализации проекта, в течение десяти лет от налогового периода, когда получена первая прибыль. Ставка по налогу на прибыль в бюджет субъекта может быть установлена от нуля до 13,5% (то есть общая ставка не превысит 13,5%) в зависимости от вида деятельности. Также предусмотрено освобождение от налога на имущество в течение десяти лет в отношении имущества на балансе участника СЭЗ, а также от земельного налога — в течение трех лет. Для физлиц, занятых в реализации инвестпроекта, будут введены пониженные ставки страховых взносов с их зарплат.

«Оценить в настоящее время количество лиц, которые приобретут статус участника свободной экономической зоны, не представляется возможным», — отмечает Минстрой.

Сейчас в России функционируют 50 особых (свободных) экономических зон. Среди них 31 промышленно-производственная, 7 технико-внедренческих, десять туристско-рекреационных и две портовые. По данным Минэкономразвития, в них зарегистрировано 1019 резидентов, из которых более 130 компаний с участием иностранного капитала из 42 стран.

Создание единой свободной экономической зоны в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях Минэкономразвития анонсировало в октябре 2022 года.