Минстрой назвал число необходимых новым регионам строителей

Четырем новым регионам России в 2023 году потребуется 48 тыс. строителей, заявил первый замглавы Минстроя России Александр Ломакин в интервью «РИА Новости».

«В прошлом году в пике мы имели там 48 тысяч человек. Думаю, в этом году нам понадобится такая же цифра: объемы работ на этот год у нас не уменьшаются, а даже в какой-то части увеличиваются», — сказал он.

Ломакин отметил, что только 20% строителей, работающих в новых регионах, являются местными жителями.

В ноябре 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин сказал, что на тот момент в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР работало 44 тыс. строителей. 7 марта министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил в интервью «Парламентской газете» что численность рабочих в 2022 году на пике достигала примерно 50 тыс. человек. «Бывало, что приезжало и по 70 тыс. В этом году, я думаю, мы будем держать численность примерно на уровне 40—45 тыс.», — отмечал министр.

На восстановление разрушенных зданий и инфраструктуры в четырех регионах уйдет два года «активной работы» строителей, говорил глава ведомства. Стоимость восстановления территорий он оценил в ₽300 млрд. Ведомство также взяло специальный казначейский кредит на ₽50 млрд, деньги направят на восстановление коммунальной инфраструктуры. Кроме того, часть средств на восстановление, по словам Файзуллина, поступает от регионов, взявших шефство над новыми территориями.

За день до этого Хуснуллин писал в телеграм-канале, что всего в четырех регионах планируют восстановить более 2,8 тыс. многоквартирных домов.

Заказчиками строительных работ выступают различные федеральные государственные структуры и госкомпании; объекты распределяются между ними в соответствии со специализацией, говорил в декабре Ломакин в интервью РБК.

Среди них он перечислял Фонд развития территорий (занимается восстановлением инженерной инфраструктуры), подведомственную Минстрою публично-правовую компанию (ППК) «Единый заказчик» (восстановление жилых и социальных объектов) и госкомпанию «Автодор» (дорожная инфраструктура). Минэнерго, по словам Ломакина, отвечает за энергетическую инфраструктуру, объекты газового, электрического хозяйства. Кроме того, в новых регионах работают Военно-строительная компания (ВСК) Минобороны и Минтранс. Минстрой координирует все работы, говорил РБК собеседник.