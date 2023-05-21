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В Кремле пообещали госнаграды отличившимся при взятии Артемовска

Кремль: отличившихся при взятии Артемовска представят к госнаградам

Всех отличившихся при взятии Артемовска (украинское название города — Бахмут) представят к государственным наградам, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений вооруженных сил, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции в Артемовске.

О полном взятии города под контроль 20 мая сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В своем видеообращении он объявил, что до 25 мая «вагнеровцы» осмотрят город, создадут линии обороны и передадут его военным, а затем выведут свои подразделения «на отдых и переподготовку».

В ночь на 21 мая Минобороны России заявило, что «освобождение города Артемовск» завершено «в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск».

Украинская сторона переход города под полный контроль российских войск отрицает. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала в своем телеграм-канале, что обстановка в Артемовске критическая, но бои там продолжаются. По ее словам, украинские военные контролируют «определенные промышленные и инфраструктурные объекты» и частный сектор в районе Самолет на юго-западе города.

Бои за Артемовск шли несколько месяцев, помимо сил ЧВК в них участвовали военнослужащие ВДВ и штурмовые отряды. За это время Пригожин неоднократно жаловался на «снарядный голод», предупреждая, что это может привести к необходимости оставить город, передав позиции Минобороны.

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Владимир Путин Артёмовск (Бахмут) ЧВК Вагнер госнаграды Евгений Пригожин
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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