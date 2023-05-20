В Днепре прогремели взрывы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 19 мая, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 19 мая, 16:23
Минобороны объявило о взятии под контроль Артемовска Политика, 00:12
Медведев вышел в финал «Мастерса» в Риме Спорт, 00:08
В Минобороны Украины ответили на сообщения об «исчезновении» главкома ВСУ Политика, 00:05
В Италии из-за наводнений эвакуировали более 36 ты. человек Общество, 20 мая, 23:57
Пасечник сообщил о гибели двух человек в результате обстрела в ЛНР Политика, 20 мая, 23:23
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 20 мая, 23:10
В Днепре прогремели взрывы Политика, 20 мая, 23:02
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
В США предложили выдвинуть в президенты уволенного Fox News Карлсона Политика, 20 мая, 22:51
Ливанская разведка сообщила об аресте лидера «Аль-Каиды» в Дейр-Аммаре Политика, 20 мая, 22:47
В Волгоградской области возбудили уголовное дело после сожжения Корана Общество, 20 мая, 22:07
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 20 мая, 21:55
Патриарх Кирилл предупредил об угрозе третьей мировой войны Политика, 20 мая, 21:45
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии третий сезон подряд Спорт, 20 мая, 21:31
Папа римский выбрал руководителя миссии Ватикана по Украине Общество, 20 мая, 21:04
Военная операция на Украине ,  
0 

В Днепре прогремели взрывы

В Днепре и Днепропетровской области прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы, сообщили издания «Страна» и «РБК Украина».

Взрывы также были слышны в Днепропетровской области, пишет УНИАН. В регионе объявили воздушную тревогу. По данным газеты «Зеркало недели», работает украинская ПВО.

Ночью 19 мая в программе ТСН сообщалось о взрыве в городе Кривой Рог Днепропетровской области. В ночь на 14 мая Никопольский район того же региона подвергся обстрелу из тяжелой артиллерии, сообщал в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, повреждения получили объект инфраструктуры и транспортное предприятие, пострадавших не было.

С середины осени 2022 года российские военные наносят удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев свою причастность отрицает.

Теги
Днепр Днепропетровская область ПВО взрывы
Материалы по теме
«РИА Новости» узнало о попытке украинских сил высадиться на берегу Днепра
Политика
В Харькове, Днепре и Запорожье прогремели взрывы
Политика
В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter