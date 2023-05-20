В Днепре прогремели взрывы, сообщили издания «Страна» и «РБК Украина».

Взрывы также были слышны в Днепропетровской области, пишет УНИАН. В регионе объявили воздушную тревогу. По данным газеты «Зеркало недели», работает украинская ПВО.

Ночью 19 мая в программе ТСН сообщалось о взрыве в городе Кривой Рог Днепропетровской области. В ночь на 14 мая Никопольский район того же региона подвергся обстрелу из тяжелой артиллерии, сообщал в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, повреждения получили объект инфраструктуры и транспортное предприятие, пострадавших не было.

С середины осени 2022 года российские военные наносят удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев свою причастность отрицает.