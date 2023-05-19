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В Хмельницкой и Николаевской областях и в Кривом Роге произошли взрывы

В Хмельницкой и Николаевской областях Украины и в Кривом Роге произошли взрывы
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве работает ПВО
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

В Николаевской области Украины и в Кривом Роге (Днепропетровская область) прогремели взрывы, сообщает ТСН. Звуки взрывов также слышны в Хмельницкой области, передает Strana.ua.

Глава криворожской администрации Александр Вилкул в своем телеграм-канале призвал жителей ничего не фотографировать и не снимать на видео и не выкладывать в интернет.

Глава киевской военной администрации Сергей Попко сообщил о работе ПВО в воздушном пространстве украинской столицы.

Воздушная тревога объявлена во всех регионах страны.

Накануне, в ночь на 18 мая, взрывы прогремели в Киеве. Мэр Виталий Кличко сообщил о падении обломков ракет в Дарницком и Деснянском районах, местная администрация сообщила о работе ПВО. С начала мая украинская столица подвергалась атакам около десяти раз.

Российское Минобороны с прошлой осени отчитывается об ударах по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту, к которому Киев свою причастность отрицает. Западные государства осудили удары Москвы по энергетическим объектам, из-за которых в украинских городах осенью и зимой пропадали свет и отопление.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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