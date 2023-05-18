Развожаев объяснил «громкие звуки» в Севастополе

Губернатор Развожаев: громкие звуки в Севастополе вызваны стрельбами во время учений флота

Вид на Севастополь (Фото: Александр Лыскин / Global Look Press)

Громкие звуки, которые слышат жители Севастополя, — результат тренировок расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения на Северном молу, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Он пояснил, что тренировки включают учебные стрельбы. «В городе все спокойно», — подчеркнул Развожаев.

После начала российской военной операции на Украине власти Севастополя и Крыма не раз заявляли об атаках ВСУ. 7 мая глава города сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы отразили атаку более десяти беспилотников. Никакие объекты не пострадали.

За несколько дней до этого силы ПВО сбили дрон в районе аэродрома Бельбек. Тогда повреждений тоже не было.