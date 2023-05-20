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«Интурист» не увидел ажиотажного спроса на туры в Грузию

Туроператор «Интурист» не увидел ажиотажного роста спроса на поездки в Грузию
Вид на Тбилиси
Вид на Тбилиси (Фото: Alexander Farnsworth / picture alliance / Global Look Press)

Туроператоры не увидели ажиотажного спроса по запланированным поездкам после отмены визового режима с Грузией. Об этом РБК сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист».

«В организованном сегменте ажиотажного роста спроса на туры в Грузию пока нет, турагенты осторожны, все ждут расширения предложений по авиаперевозке и снижения цен», — рассказали в «Интуристе».

Туроператор сравнил Грузию с Египтом в пользу последнего: «Когда запускались первые прямые чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх после долгого перерыва, на них действительно был ажиотажный спрос, туристы побыстрее хотели выбраться к теплому Красному морю. Здесь же ажиотажа нет, так как Грузия привлекательна прежде всего своими сити-турами и экскурсионными программами», — уточнили в пресс-службе туроператора.

РБК направил запросы в пресс-службы TUI, TEZ TOUR, а также в «Дельфин» и «Алеан».

Как сообщили «РИА Новости» в сервисе по бронированию билетов «Авиасейлс» со ссылкой на внутренние данные, Грузия стала самым популярным зарубежным направлением для россиян после Турции. Прямой перелет Москва — Тбилиси в июне обойдется от 21,6 тыс. руб. в одну сторону, добавили в «Авиасейлс», тогда как в Турцию прямой перелет стоит от 10,4 тыс. руб.

10 мая президент Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Он также отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и на продажи туров в Грузию. Эту меру ввели в 2019 году в ответ на массовые протесты после появления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте страны.

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Безвизовый режим между Россией и Грузией был отменен после конфликта 2008 года. В 2012 году Грузия в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для россиян. По действующим правилам гражданин России может находиться на территории страны 365 дней.

Теги
«Интурист» Грузия Россия авиасообщение новости
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