Страны G7 заявили о готовности к сотрудничеству с Китаем

Лидеры и делегаты перед рабочим заседанием G7 (Фото: Susan Walsh / Reuters)

Страны «Большой семерки» выразили готовность к сотрудничеству с Китаем, говорится в коммюнике G7.

«Необходимо сотрудничать с Китаем в решении глобальных проблем, а также в областях, представляющих общий интерес, учитывая его роль в международном сообществе и размер экономики», — говорится в заявлении. Страны G7 призвали Китай кооперировать на международных форумах по вопросах изменения климата и макроэкономической стабильности: «Мы не стремимся помешать экономическому прогрессу и развитию Китая. Растущий Китай, играющий по международным правилам, будет представлять глобальный интерес. <...> В то же время мы признаем, что экономическая устойчивость требует снижения рисков и диверсификации». Страны «Большой семерки» добавили, что предпримут шаги для «уменьшения чрезмерной зависимости в критически важных цепочках поставок» от Китая.

Перед саммитом Politico сообщала об угрозе единству G7 из-за «китайской угрозы». По данным издания, США и Япония серьезно относятся к потенциальной угрозе вторжения Китая на Тайвань и стремятся объединить своих европейских союзников для противостояния Китаю, тогда как некоторые члены G7 не считают «китайскую угрозу» приоритетной.

Источники Politico также отметили, что китайско-российские отношения также станут частью дискуссий лидеров G7 на саммите в Японии. По их словам, G7 рассмотрят санкции в отношении китайских компаний, уличенных в продаже России товаров двойного назначения.