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Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Муром

ВСУ обстреляли село Муром Шебекинского городского округа в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавших нет. В результате обстрела пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия и повреждена линия электропередачи. На месте работают оперативные и аварийные службы.

После начала военной операции Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Накануне Гладков сообщал, что под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского округа.

18 мая губернатор говорил, что село Нижнее Березово в Белгородской области обстреляли из «Града», два человека погибли. Гладков заявил, что погибшие копали картошку в огороде. При обстреле также был пострадавший, у него зафиксировали ожоги 80% тела. Гладков добавил, что в селе больше не было повреждений. «Снаряды «Града» пришлись только по огороду погибших жителей», — сказал губернатор.

В регионе действует желтый уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.


 

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