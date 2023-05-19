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Гладков сообщил о раненном после обстрела ВСУ жителе Белгородской области

Гладков: при обстреле села Старый Хутор в Белгородской области ранен мужчина
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского округа в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, есть пострадавший — мужчина получил ранения руки и ноги.

«Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения», — рассказал глава региона.

«Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в больницу», — продолжил губернатор и добавил, что у мужчины состояние средней степени тяжести.

В результате обстрела повреждения получил также и частный дом.

«Выбиты окна, посечены фасад и забор. Также осколками снаряда повреждены автомобиль и линия электропередачи», — сообщил Гладков.

Накануне Гладков обвинил ВСУ в убийстве двух сажавших картошку мирных жителей. По его словам, село Нижнее Березово в Белгородской области обстреляли из «Града». Помимо двух погибших один человек пострадал. У него зафиксировали ожоги 80% тела и множественные осколочные ранения.

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Губернатор добавил, что в селе больше не было повреждений. «Снаряды «Града» пришлись только по огороду погибших жителей», — сказал губернатор.

После начала военной операции Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе действует желтый уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область ВСУ обстрел
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