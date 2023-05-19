Гладков сообщил о попадании беспилотника в многоэтажку в Белгороде

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают взрывотехники и оперативная группа», — сказал он.

Ранее 19 мая Белгородский губернатор говорил, что в Шебекинском городском округе системой ПВО был сбит беспилотник. «По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил тогда Гладков.

После начала военной операции Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 18 мая Гладков сообщил, что Село Нижнее Березово обстреляли из «Града». В результате этого погибли два человека, один пострадал. В селе больше не было повреждений. «Снаряды «Града» пришлись только по огороду погибших жителей», — сказал губернатор.

В регионе действует желтый уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.



