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Гладков сообщил подробности о гибели двух человек при обстреле ВСУ

Гладков: у пострадавшего при обстреле села, где погибли двое человек, ожоги 80% тела
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Село Нижнее Березово в Белгородской области обстреляли из «Града», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Ранее он рассказал, что в селе погибли два человека, и обвинил в этом Вооруженные силы Украины.

Погибли женщина и мужчина, приехавший в село к родственникам. Пострадавший — муж погибшей женщины. Он получил ожоги 80% тела и множественные осколочные ранения, его доставили в больницу.

Гладков добавил, что в селе больше нет повреждений. «Снаряды «Града» пришлись только по огороду погибших жителей», — сказал губернатор.

Он также сообщил, что за час до обстрела Нижнего Березово обстреляли село Маломихайловка. «Пострадавших нет. После подворового обхода повреждения выявлены в двух частных домовладениях — посечены фасады, крыши и заборы. Часть снарядов упала в лесополосу, есть очаги возгорания. МЧС на месте, занимается ликвидацией последствий», — заявил губернатор.

18 мая Гладков обвинил ВСУ в убийстве двух мирных жителей села Нижнее Березово в Шебекинском округе Белгородской области, когда те сажали картошку в огороде.

После начала военной операции Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе действует желтый уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

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Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрелы ВСУ
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