Гладков: в Белгородской области мужчина наступил на мину и потерял ногу

В Белгородской области мужчина подорвался на мине и потерял ногу

В Краснояружском районе Белгородской области житель подорвался на мине и потерял ногу, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«С его слов, из оперативной справки, он объясняет, что пошел ночью на рыбалку. 300 метров до границы. Не буду комментировать. Жалко человека. Доставлен в областную больницу. Врачи делают все необходимое», — сказал губернатор.

Гладков призвал соблюдать осторожность в приграничных районах. «Особенно нужно говорить об этом каждый день с детьми, которые живут в приграничных селах», — добавил он.

17 мая Гладков сообщал, что местный житель в Белгородском районе области косил траву в овраге и наступил на мину «лепесток». Губернатор призывал «воздержаться от посещения приграничных лесополос во всех муниципалитетах, граничащих с Украиной» из-за минной опасности в результате обстрелов области.

В конце апреля губернатор говорил, что двое жителей области подорвались на мине в селе Журавлевка. По словам Гладкова, они ехали на рыбалку, несмотря на «то, что в населенном пункте уже больше года действует режим ЧС».

В Белгородской области действует бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.