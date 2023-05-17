В Белгородской области местный житель подорвался на мине

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Местный житель в Белгородском районе области косил траву в овраге и наступил на мину «лепесток». В результате взрыва ему оторвало ступню. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу № 2. Сейчас он находится в противошоковой операционной», — сообщил он.

Гладков призвал местных жителей «воздержаться от посещения приграничных лесополос во всех муниципалитетах, граничащих с Украиной» из-за минной опасности в результате обстрелов области.

В конце апреля губернатор сообщал, что двое жителей области подорвались на мине в селе Журавлевка. По словам Гладкова, они ехали на рыбалку. «Их не остановило то, что в населенном пункте уже больше года действует режим ЧС (введен 23 марта 2022 года), их не остановили таблички с указанием минной опасности, их в принципе не останавливали взрывы, потому что данное село почти ежедневно подвергается обстрелам», — отметил он.

В Белгородской области действует бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.