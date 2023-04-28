Гладков раскрыл подробности подрыва машины на мине в Белгородской области

Гладков: двое мирных жителей в Журавлевке поехали на рыбалку и подорвались на мине

Фото: Google Maps

Двое жителей Белгородской области, погибших в селе Журавлевка, подорвались на мине. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, погибшие 26 апреля отправились на рыбалку. «Их не остановило то, что в населенном пункте уже больше года действует режим ЧС (введен 23 марта 2022 года), их не остановили таблички с указанием минной опасности, их в принципе не останавливали взрывы, потому что данное село почти ежедневно подвергается обстрелам», — отметил он.

Спустя сутки мужчин начали искать родственники. 28 апреля члены добровольной народной дружины нашли их тела возле автомобиля.

Гладков подчеркнул, что сообщения о четырех погибших не соответствуют действительности: «Мужчина и женщина, которых все искали вместе с двумя погибшими, оказались дома».

Днем губернатор сообщил, что в Журавлевке два человека погибли после того, как въехали в «запрещенную зону». Телеграм-каналы SHOT, Baza, «112» и Mash уточняли, что вблизи села машина с четырьмя местными жителями подорвалась на мине.