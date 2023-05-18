Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области

Гладков: под обстрел попало село Новая Таволжанка в Белгородской области, пострадавших нет

Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгородской области под обстрел попало село Новая Таволжанка, пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«После подворового обхода повреждения выявлены у одного автомобиля, также остатки снарядов найдены во дворах частных домовладений. <...> Также от осветительного снаряда загорелась подстилка в лесополосе. Пожарные расчеты на месте, тушат», — написал губернатор.

Новая Таволжанка находится в Шебекинском городском округе, который граничит с Харьковской областью Украины.

Власти Белгородской области и других приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах. Днем 18 мая под удар попадали села Дроновка в Грайворонском городском округе и Нижнее Березово в Шебекинском городском округе. При первом ударе были повреждены сети газо- и электроснабжения. В результате обстрела второго села из реактивной системы залпового огня «Град» погибли два человека, еще один пострадал.

С 19 октября в Белгородской области действует режим среднего уровня реагирования. Также в регионе бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.