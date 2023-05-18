Белый дом: Байден в Хиросиме не будет извиняться за бомбардировку города в 1945 году

Байден не будет извиняться за бомбардировку Хиросимы в 1945 году

Президент США Джо Байден на саммите G7 в Японии не будет извиняться за ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые США осуществили в 1945 году. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

Отвечая на вопрос, собирается ли Байден от имени США приносить извинения за ядерные бомбардировки, Салливан сказал, что «президент не будет выступать с заявлением в Мемориальном парке мира» в Хиросиме. Представитель Белого дома отметил, что с точки зрения американского президента «это не двустороннее мероприятие».

Салливан добавил, что Байден вместе с другими лидерами стран G7 примет участие в возложении цветов и других памятных мероприятиях.

Япония в этом году председательствует в G7. Саммит лидеров стран — участниц объединения пройдет с 19 по 21 мая. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что Байден и другие политики обсудят «целый ряд наиболее насущных глобальных проблем», включая «непоколебимую поддержку Украины Большой семеркой», продовольственную безопасность, климатический кризис и обеспечение «инклюзивного и устойчивого экономического роста», передает Japan Times.