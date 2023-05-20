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Российские силы с помощью РСЗО «Торнадо-Г» нанесли удар по ВСУ в ЛНР
Российские военные с помощью РСЗО «Торнадо-Г» помешали ВСУ провести ротацию в ЛНР
Военные 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, используя реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», сорвали попытку украинских сил провести ротацию личного состава в ЛНР, рассказал «РИА Новости» командир батареи с позывным «Обь».
«Находясь на боевом дежурстве, получили две цели. <...> Одна цель была скопление противника, у них там шла ротация, а вторая цель — по опорному пункту», — сообщил командир.
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